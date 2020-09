Polícia russa quer interrogar opositor Navalny na Alemanha

A polícia russa vai solicitar a Alemanha permissão para interrogar o opositor Alexei Navalny, hospitalizado em Berlim depois de ter sido envenenado, de acordo com os médicos de Berlim, uma acusação rejeitada pelas autoridades de Moscou, que afirmam que não existem provas.

O departamento de transportes do ministério do Interior, responsável pela investigação "preliminar" do caso, enviará uma solicitação aos órgãos competentes em Berlim para que os investigadores russos possam acompanhar os alemães "quando escutarem as explicações de Navalny e também para que possam fazer perguntas e pedir detalhes".

Em agosto, Navalny, 44 anos, passou mal a bordo de um avião e foi internado em um hospital da Sibéria, antes de ser transferido para a Alemanha, onde os médicos afirmam que detectaram rastros de envenenamento com um agente neurotóxico do tipo Novichok, uma substância desenvolvida para fins militares na era soviética.

O líder opositor saiu do coma induzido nesta semana e seu estado de saúde registra avanços.

A Rússia é apontada pela comunidade internacional como responsável por este envenenamento, mas o governo de Moscou nega as acusações.