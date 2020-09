Militantes do XR se acorrentam com o peitos descobertos no Parlamento Britânico

Ecologistas do movimento de desobediência civil Extinction Rebellion (XR) se acorrentaram de topless no Parlamento Britânico nesta quinta-feira (10), para expor a "verdade nua e crua" sobre a emergência climática, no último dia de uma série de ações que irritaram o governo conservador.

Cerca de uma dúzia de mulheres nuas da cintura para cima se amarraram pelo pescoço com correntes rígidas para bicicleta em frente ao Palácio de Westminster em Londres.

Em seus troncos há palavras que ilustram as consequências da crise climática: "fome", "deslocamento" (de população), "violência".

"Agora temos sua atenção", disse uma delas, Sarah Mintram.

Esta ação faz parte de uma mobilização de dez dias do movimento ambientalista que termina nesta quinta-feira.

Uma das maiores ações do grupo foi um bloqueio de jornais que no sábado interrompeu a distribuição de vários jornais de direita e provocou a ira do governo.

Os ativistas acusam a imprensa, principalmente os jornais do grupo News Corp do magnata Rupert Murdoch, de não informar adequadamente sobre a "emergência climática e ecológica".

O primeiro-ministro Boris Johnson, um ex-jornalista, chamou esses bloqueios de "completamente inaceitáveis" e a ministra do Interior, Priti Patel, comparou os ativistas do XR com "criminosos" e prometeu acabar com a "anarquia nas ruas".