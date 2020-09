Israel, antes exemplo na luta contra o coronavírus, volta a impor confinamento

Jerusalém (foto: Walkerssk/Pixabay )

srael, consideradona luta contra o coronavírus no início da pandemia, agora enfrenta umde casos que levou a umparcial e a fortes críticas ao governo.

O paísa barreira de 1.000 mortes neste fim de semana, triplicando assim o número de óbitos durante os meses de verão, que também foram marcados por manifestações contra a gestão da crise econômica e de saúde do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Este número não passou despercebido. Neste domingo (6), o jornal Yediot Aharonot, o mais vendido do país, inundou sua primeira página com os nomes das vítimas da Covid-19, mencionando em suas páginas "um vergonhoso fracasso na gestão da crise desde maio".

Segundo dados da AFP, Israel é há duas semanas o quinto país do mundo em infecções por habitante, à frente do Brasil e dos Estados Unidos.

Na semana passada, mais de 3 mil novos casos diários foram registrados, um recorde para este país de nove milhões de pessoas e um contraste gritante com os primeiros meses da pandemia.

No início de março, Israel tomou medidas sérias. Os voos para o exterior foram cancelados quase totalmente, os comércios não essenciais foram fechados e a população foi confinada por várias semanas.

O país chegou a viver dois dias sem novos casos em meados de maio.

Números que permitiram ao governo acelerar o desconfinamento, com a reabertura de bares, restaurantes e cafés, locais de culto e com a autorização de casamentos, mantendo o uso obrigatório de máscara.

O "Vermelho"

Alguns apontam um desconfinamento precoce, combinado comde ajuda econômica aos mais afetados, levando assim a um retorno apressado ao trabalho. Outros culpam a desorganização do sistema de saúde.

O partido Likud (direita) de Benjamin Netanyahu é criticado tanto nas ruas quanto entre suas fileiras.

Um de seus dirigentes, Nir Barkat, pediu nos últimos dias a renúncia do ministro das Finanças, Israel Katz.

Para combater a propagação do vírus, as autoridades dividiram as cidades em quatro categorias: vermelha, laranja, amarela e verde, com base na taxa de infecção.

A partir de segunda-feira (7), parte de Israel dará um passo atrás com o fechamento de escolas e comércios não essenciais em cerca de trinta cidades "vermelhas".

O Exército apoiará a polícia com 7 mil reservistas nessas cidades.

"Devemos acabar com a indiferença e o desprezo", disse Ronni Gamzu, médico responsável pela luta contra o coronavírus, que alertou sobre os setores ultraortodoxos e árabes, considerados focos do vírus.

"Com 3 mil casos por dia, não há cidades verdes, o vírus passa de uma cidade para outra", considerou o ministro da Energia, Yuval Steinitz.

"A única opção é fechar tudo. É melhor confinar o país inteiro por duas semanas e voltar a ser um país verde do que ficar no vermelho por meses", acrescentou.

Outras personalidades dentro do governo de Netanyahu temem que a economia do país desmorone novamente se houver um confinamento geral.

Além disso, as formações ultraortodoxas que integram o governo se opõem ao fechamento das sinagogas na véspera dos feriados judaicos de Rosh Hashaná e Yom Kippur, de 18 a 29 de setembro.