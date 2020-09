Soldado israelense imobiliza palestino com joelho e causa indignação

Um soldado israelense joga um militante palestino no chão e o imobiliza com o joelho no pescoço. Gravada esta semana em uma manifestação, a cena gerou indignação nos Territórios Palestinos.

Perto de Tulkarem, no norte da Cisjordânia ocupada, Khairi Hanun, na casa dos 60 anos, vestindo uma longa túnica, uma kuffiya branca e com uma bandeira palestina nas mãos, costuma organizar manifestações contra o projeto de expansão de um assentamento israelense vizinho.

Nas imagens gravadas nas últimas semanas pela AFP, ele às vezes é visto debatendo com soldados israelenses.

Na terça-feira, em uma estrada perto da cidade de Shufah, entre Nablus e Tulkarem, a marcha de dezenas de manifestantes terminou em confronto.

Hanun parece tocar em um soldado israelense que o joga no chão e o imobiliza com o joelho em seu pescoço, para algemá-lo, constatou uma equipe da AFP no local.

Em outro momento, o homem, de pé com as mãos algemadas nas costas, parece se distanciar de um soldado, que o agarra pela nuca, joga-o no chão e coloca o joelho de volta em seu pescoço.

Perto dali, soldados apontam seus fuzis para os manifestantes, disparam bombas de fumaça para dispersá-los, e um militar joga um cinegrafista no chão.

A sequência, editada, circula sem parar nas redes sociais e nas televisões palestinas.

A hashtag #PalestinianLivesMatter ("As vidas dos palestinos importam") aparece ao lado de imagens de George Floyd, o afro-americano que morreu sufocado quando era imobilizado no chão com um joelho de policial no pescoço, em Minneapolis, Estados Unidos, em maio deste ano.

O secretário-geral da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), Saeb Erakat, compartilhou o vídeo no Twitter. "Foi assim que os soldados da ocupação feriram brutalmente Haj Khairi (Hanun) (...) que tentava defender sua terra", escreveu.

"Esses atos" são parte das "principais causas das tensões na região", disse o movimento islâmico Hamas, no poder na Faixa de Gaza.

Em uma mensagem, o Exército israelense relatou que um "palestino conhecido por ser um provocador" havia "pressionado um oficial do Exército várias vezes" para "provocá-lo".

Os soldados tentaram detê-lo e foram obrigados a "algemá-lo", acrescentou o Exército.

Os militares disseram que foi prestada assistência médica a Hanun, depois que, em um determinado momento, ele ficou inconsciente no local.