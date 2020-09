Sudão declara estado de emergência após inundações

O Sudão declarou, neste sábado (5), estado de emergência em todo o país devido a enchentes que mataram 100 pessoas e destruíram ou danificaram mais de 100.000 casas, de acordo com a agência oficial Suna.

"O Conselho de Segurança e Defesa declara estado de emergência por um período de três meses em todo o país, e o Sudão é considerado uma zona de desastre natural", disse a agência em um comunicado.

"As chuvas e inundações bateram todos os recordes e é esperada uma elevação contínua do nível das águas", afirma a mesma fonte.

De acordo com o último balanço da defesa civil, as enchentes deixaram 99 mortos e 46 feridos no país, sendo uma das piores catástrofes naturais em décadas.

O nível do Nilo chegou a 17,57 metros, segundo o Ministério da Água de Irrigação, um recorde absoluto em mais de 100 anos, quando começaram as medições no rio.

As enchentes afetam 16 dos 18 estados do país e a catástrofe atinge cerca de 500 mil pessoas, segundo Suna.