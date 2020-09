Movimento ecologista bloqueia gráficas e altera distribuição de jornais no Reino Unido

Militantes do movimento ambientalista Extinction Rebellion bloquearam as gráficas do grupo News Corp, do empresário Rupert Murdoch, no Reino Unido de sexta para sábado e conseguiram atrasar a distribuição de algumas publicações, informaram a polícia e a organização.

De acordo com Extinction Rebellion, dezenas de seus militantes bloquearam gráficas em Broxbourne, no norte de Londres, e em Knowsley, perto de Liverpool, onde são impressos o Sun, o Times, o Telegraph e também o Daily Mail, que não pertence ao grupo News Corp.

Os manifestantes censuram essas publicações por não reportarem adequadamente "a urgência da mudança climática" e "manipular a verdade" para proteger seus interesses, de acordo com um comunicado do Extinction Rebellion.

De acordo com a polícia local, 13 pessoas foram presas e os caminhões de entrega das publicações não conseguiram sair dos armazéns no horário programado. Cem manifestantes se amarraram ao prédio e uns aos outros para bloquear seu caminho.

O grupo editorial pediu desculpas aos leitores pelo atraso nas entregas e denunciou um "ataque a toda a imprensa livre".

Há uma semana, este grupo de ecologistas realiza ações desse tipo no Reino Unido que resultaram em dezenas de prisões.