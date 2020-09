Polícia de Washington divulga vídeo de detenção que levou à morte de jovem negro

A polícia de Washington divulgou nesta quinta-feira (3) o vídeo da detenção em que um jovem negro foi morto por um agente na quarta-feira, gerando um novo surto de raiva nos Estados Unidos.

Deon Kay, de 18 anos, recebeu um tiro no peito quando escapava da polícia em um bairro da capital americana.

Os agentes interviram "após ter visto nas redes sociais um vídeo do homem com uma arma de fogo", declarou o chefe da polícia de Washington, Peter Newsham, em coletiva de imprensa.

De acordo com as imagens captadas pelas câmaras portáteis de um policial, o agente persegue um suspeito e se vira quando Deon Kay parece sair da parte de trás de um carro com uma arma na mão. O agente então dispara e o jovem cai com a mão no peito. Segundo as imagens, de má qualidade, Kay não parece apontar uma arma contra o policial.

O agente afirmou ter atirado antes que Kay pudesse apontar sua arma, que foi encontrada a cerca de 30 metros de onde a vítima caiu, segundo Newsham.

Kay foi levado ao hospital, onde foi declarado morto.

Duas pistolas foram recuperadas, dois suspeitos foram presos e um terceiro escapou, relatou o chefe da polícia.

Newsham afirmou que a vítima fatal "era um famoso integrante de uma gangue de bairro" e tinha "muitos" antecedentes criminais.

Na noite de quarta-feira, várias dezenas de manifestantes protestaram diante da delegacia do bairro para que se faça justiça, em mais um caso visto como ato de brutalidade policial.

"No clima atual, não só em Washington, mas também no país, a desinformação pode potencialmente gerar perturbações em nossa cidade e isso é o último que queremos", disse Newsham ao explicar o motivo da divulgação rápida do vídeo policial.

O caso acontece após meses de protestos em todo o país contra o racismo e a brutalidade policial, e dias depois de policiais em Los Angeles matarem a tiros Dijon Kizzee, um afro-americano de 29 anos que andava de bicicleta quando foi abordado pela polícia por uma suposta infração de trânsito.