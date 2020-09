Netflix produzirá minissérie sobre Ayrton Senna

A plataforma de vídeos Netflix produzirá uma minissérie de oito episódios dedicada ao piloto brasileiro Ayrton Senna, que faleceu em um acidente de corrida em 1994.

Os assinantes da plataforma poderão conferir a série em 2022.

Mais de 26 anos após sua morte, Ayryon Senna continua sendo um ícone para os fãs do automobilismo, modalidade que o brasileiro marcou com seu carisma e personalidade.

Vencedor de 41 GPs de F1, o que o coloca na quinta colocação do ranking histórico, Senna se destacou na pista pela agressividade e habilidade de tirar o melhor do carro.

Três vezes campeão do mundo, Senna faleceu após um acidente sofrido no Grande Prêmio de São Marino, em Ímola, em 1º de maio de 1994, após sair da pista a mais de 300 km/h e se chocar com a murreta de contenção.

Produzida pela empresa brasileira Gullane para a Netflix, a minissérie "conta com o apoio ativo da família do piloto", informou a plataforma de vídeos.

A filmagem, em inglês e português, acontecerá na casa onde Senna foi criada em São Paulo.

A série começará a história em 1981, quando o piloto brasileiro fez sua estreia, aos 20 anos, na Fórmula Ford, considerada na época o primeiro passo para chegar à Formula 1.