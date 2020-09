Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global continua a estender seu alcance por meio de um Acordo de Colaboração com a consultoria haitiana GECA, dando continuidade à rápida expansão da organização no mercado caribenho.

Fundada em 2012, GECA, com especialização em gestão, estudos financeiros e contábeis, continua ampliando seu escopo para incluir serviços tributários e jurídicos e é um dos poucos escritórios do país com atuação global. Liderada pelo sócio-gerente Johann Alexis Bounouni, bem como três outras mulheres haitianas, a empresa opera com uma equipe de mais de 40 especialistas certificados, amplamente reconhecidos nacional e internacionalmente, fornecendo soluções totalmente integradas.

"Nossa colaboração com a Andersen Global fortalece a base de nossa empresa e demonstra nosso compromisso com a administração e os melhores serviços da categoria", disse Johann. "Nosso objetivo é ser a empresa líder em nosso mercado e esta colaboração combina a experiência e o alcance global da Andersen Global com a experiência e habilidades multidisciplinares de nossa empresa, o que nos permitirá expandir e continuar atendendo às necessidades complexas de nossos clientes".

"Johann e sua equipe mostraram sua dedicação à independência e transparência por meio de suas interações com os clientes ao longo dos anos", disse o presidente da Andersen Global e CEO da Andersen, Mark Vorsatz. "A GECA possui uma plataforma que complementa a oferta de outras firmas colaboradoras na região, o que fortalece a abordagem sinérgica fundamental para o nosso sucesso. Estabelecemos uma presença crescente na região e esta colaboração é outro acréscimo estratégico à nossa expansão no mercado caribenho".

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de seis mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 195 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

