Comunicado do Business Wire :Indigo Ag

A Indigo Ag, empresa dedicada a aproveitar a natureza para ajudar agricultores a alimentarem o planeta de modo sustentável, anunciou hoje que seu conselho de administração escolheu Ron Hovsepian como seu próximo CEO, com vigência imediata.

Hovsepian sucederá David Perry, que deixou a Indigo Ag após atuar como CEO desde dezembro de 2014. Perry é creditado por construir um sistema transformador para desmercantilizar a agricultura e chamar a atenção para a função que ela pode desempenhar no enfrentamento das mudanças climáticas. Durante sua gestão, ele atuou como um líder motivacional que comandou a Indigo Ag ao longo de sua primeira fase evolutiva e apresentou uma série de iniciativas, entre elas, Indigo Research Partners, Indigo Marketplace, Indigo Transport e The Terraton Initiative.

"O conselho de administração agradece a David por sua liderança na construção da Indigo Ag nos últimos cinco anos e por sua paixão e compromisso com a empresa", declarou Robert Berendes, presidente do conselho de administração da Indigo Ag. "David tem uma grande visão e previu como uma transformação no sistema agrícola poderia restaurar a economia para os agricultores e a saúde de nosso planeta", afirmou Berendes.

Ele acrescentou: "Ron Hovsepian é um líder operacional experiente e perfeitamente adequado para liderar a empresa neste importante estágio de maturação. Em sua capacidade de diretor de operações em exercício nos últimos oito meses, Ron esteve à frente e se envolveu diretamente com clientes de maneira extensiva. Ele remodelou a empresa com maior disciplina centrada no cliente, concentrando recursos em quatro ofertas principais que promoverão a missão da Indigo Ag e a colocará em um caminho de crescimento acelerado e lucratividade".

Durante seus 19 meses no conselho de administração da Indigo Ag e como diretor de operações (COO) em exercício, Hovsepian aplicou seu histórico em empresas líderes globais de software e capacitação de tecnologia por meio de estágios de crescimento acelerado com ênfase na criação de valor para todas as partes interessadas.

"A Indigo está posicionada de forma única para estabelecer parcerias com as partes interessadas de todo o ecossistema agrícola na busca de desenvolver e tornar o setor mais eficiente e benéfico para o planeta. A Indigo está na vanguarda, promovendo tecnologias que aumentam a lucratividade das fazendas, e se alinha ao crescente desejo dos consumidores por alimentos e fibras mais saudáveis e com baixo teor de carbono", disse Hovsepian. "Sou grato pela confiança que o conselho de administração depositou em mim e tenho compromisso com um caminho em direção à lucratividade com maior foco no cliente e na excelência operacional".

Hovsepian começou sua carreira na IBM, onde esteve 16 anos e desenvolveu uma grande habilidade para estabelecer parcerias de negócios valiosas e confiáveis. Enquanto estava lá, e no início de sua carreira, Hovsepian conduziu um projeto estratégico de grande escala para criar uma ponte tecnológica entre fabricantes e varejistas, gerando eficiências difundidas e compartilhadas que incluíram uma enorme redução de produtos em excesso na cadeia de abastecimento. Depois da IBM, Ron atuou como CEO da Novell e da Intralinks. Ele também faz parte do conselho de administração de várias empresas de capital aberto e fechado. Além disso, ele é sócio executivo da Flagship Pioneering.

Sobre a Indigo Ag

A Indigo melhora a rentabilidade do agricultor, a sustentabilidade ambiental e a saúde do consumidor com o uso de tecnologias digitais e de microbiologia natural. As descobertas científicas e as plataformas digitais da empresa beneficiam dezenas de milhares de produtores ao longo de milhões de hectares. Trabalhando em toda a cadeia de abastecimento, a Indigo avança em sua missão de aproveitar a natureza para ajudar os agricultores a alimentarem o planeta de modo sustentável. Em 2019, a Indigo Ag sediou o evento inaugural Beneficial Ag entre as partes interessadas para cultivar uma comunidade crescente em torno da noção de que a agricultura pode ser mais benéfica para as pessoas e para o planeta, e lançou o Indigo Carbon, um programa que paga aos produtores para sequestrar carbono e enriquecer seus solos. Classificada em primeiro lugar na lista Disruptor 50 da CNBC em 2019, a Indigo Ag está sediada em Boston, estado norte-americano de Massachusetts, com escritórios adicionais em Memphis, Tennessee; Research Triangle Park, Carolina do Norte; América do Sul; e Basileia, Suíça.

