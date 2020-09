Criação de 428.000 empregos privados em agosto nos EUA decepciona

O setor privado nos Estados Unidos criou 428.000 novos empregos em agosto, um aumento em relação a julho, mas que não atende às expectativas - aponta a pesquisa da consultoria empresarial ADP divulgada nesta quarta-feira (2).

Os analistas esperavam a criação de 1,2 milhão de empregos para o referido mês.

Em julho, o setor privado havia gerado 212 mil vagas, de acordo com o número revisto para cima, embora muito abaixo dos 3,06 milhões criados em maio e dos 2,4 milhões de junho.

Esses números se dão no momento em que a economia dos EUA ainda busca se recuperar do impacto causado pela pandemia do novo coronavírus.

Empresas com mais de 1.000 funcionários foram responsáveis por mais da metade do aumento de contratações.

A maioria das novas vagas é no setor de serviços, duramente atingido pelo confinamento forçado para evitar a propagação da covid-19.

O setor manufatureiro criou apenas 9.000 postos.