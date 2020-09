Terremoto de magnitude 7 abala o norte do Chile e deixa alguns danos

Um terremoto de magnitude 7 abalou o norte do Chile na madrugada desta terça-feira (1o), provocando danos menores, como cortes de luz e queda de veículos em estradas após um deslizamento de terra, informou o Escritório Nacional de Emergências (Onemi).

O Centro Sismológico Nacional do Chile corrigiu a magnitude inicialmente informada de 6,8 e colocou-a em 7, com epicentro 55 km ao norte da cidade de Huasco, na região do Atacama, cerca de 700 km ao norte de Santiago.

Um último relatório da Onemi relatou pequenos cortes no fornecimento de energia elétrica nas diversas comunas da região e a queda de veículos em várias estradas.

Também informaram "danos à alvenaria de casas em alguns setores da comuna de Copiapó, sem registrar feridos".

O terremoto foi descrito como "de alta intensidade", mas suas características não reuniram as condições necessárias para gerar uma tsunami no litoral do Chile.

Após o terremoto, o Centro Sismológico Nacional relatou cerca de 50 tremores secundários, alguns deles de magnitude 5,4.

Chile, um dos países com mais terremotos do mundo, sofreu o mais potente já registrado, de 9,6 de magnitude, há 60 anos na cidade de Valdivia, no sul do país.

Em 27 de fevereiro de 2010, ocorreu um terremoto de magnitude 8,8 na cidade de Concepción.