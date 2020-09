Cinco opositores emblemáticos recebem indulto de Maduro na Venezuela

O presidente socialista Nicolás Maduro concedeu indulto a mais de 100 opositores venezuelanos nesta segunda-feira, incluindo deputados e aliados do chefe do Legislativo, Juan Guaidó, no momento em que se aproxima uma questionada eleição para renovar o Parlamento. Seguem abaixo os mais emblemáticos:

Roberto Marrero

Marrero, 51 anos, era chefe de gabinete de Guaidó quando foi preso em março de 2019, acusado de fazer parte de uma "célula terrorista" que planejava ataques contra Maduro.

Segundo o governo, ele apoiou um fracassado levante militar contra o presidente em 30 de abril de 2019 em Caracas, liderado por Guaidó. É acusado de conspiração, lavagem de dinheiro, associação criminosa e ocultação de armas e explosivos.

Foi secretário do Parlamento em 2016 e advogado do líder opositor Leopoldo López, que, depois de se livrar de voltar para a prisão após o levante fracassado de 2019, permanece na casa do embaixador espanhol em Caracas.

Freddy Guevara

Guevara, deputado de 34 anos e ex-líder estudantil, foi o primeiro vice-presidente do Parlamento no período 2017-2018. Encontra-se refugiado na embaixada do Chile em Caracas desde novembro de 2017, após ser acusado de incentivar a violência em protestos que buscavam a saída de Maduro e deixaram cerca de 125 mortos entre abril e julho daquele ano.

A Assembleia Constituinte, que rege a Venezuela com poderes absolutos, autorizou o seu julgamento por incitação à violência e associação criminosa.

Henry Ramos Allup

O parlamentar e advogado de 76 anos é aliado de Guaidó e ocupou a presidência do Legislativo no período 2016-2017, após a oposição retomar o controle da Câmara. Foi acusado pela Justiça de crimes como traição e conspiração para apoiar o levante de abril de 2019.

Ramos Allup foi um adversário ferrenho do falecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) e de seu sucessor, Maduro. É secretário-geral do histórico partido social-democrata Ação Democrática, uma das principais organizações de oposição.

Em junho, o tribunal suspendeu a direção da AD, delegando-a a um concorrente.

Edgar Zambrano

O advogado de 65 anos foi o primeiro vice-presidente do Parlamento no período 2019-2020, no qual Guaidó foi proclamado presidente da Venezuela. Após os eventos de abril de 2019, foi acusado de traição, conspiração e rebelião civil.

Em maio daquele ano, foi preso em uma operação cinematográfica: seu veículo foi rebocado por um caminhão depois que ele se recusou a sair. Foi libertado em setembro seguinte, após iniciar um diálogo entre o governo socialista e um setor minoritário da oposição, mas está proibido de deixar o país e deve se apresentar à Justiça a cada 30 dias.

Gilber Caro

Parlamentar de 46 anos e integrante do Vontade Popular, foi preso em 20 de dezembro de 2019 em um processo que a oposição chamou de "sequestro" e sobre o qual as autoridades não se manifestaram.

Caro já esteve preso entre janeiro de 2017 e junho de 2018, acusado de traição e furto de armas das Forças Armadas, mas nunca foi condenado. Foi preso novamente em abril de 2019, sem que autoridades o informassem do motivo, e libertado em junho daquele ano, na véspera de uma visita à Venezuela da alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet.