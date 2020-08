Trump não tem planos de encontrar com a família do cidadão de Kenosha morto pela polícia

Donald Trump não tem planos de se encontrar com os parentes do homem negro baleado pela polícia durante a sua visita a cidade de Wisconsin, onde o incidente causou violentas manifestações, anunciou a Casa Branca nesta segunda-feira (31).

Trump viaja para Kenosha, Wisconsin, na terça-feira, desafiando os líderes democratas de lá, que pediram para que ele não visitasse a cidade após o ocorrido.

De acordo com a porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany, "atualmente os planos são de se reunir com as autoridades locais e alguns empresários, e ele vai verificar os danos" após as várias noites de violentos protestos depois que um policial branco atirou sete vezes no afro-americano Jacob Blake à queima-roupa nas costas.

Questionada especificamente se havia planos para Trump se encontrar com a família de Blake, McEnany afirmou que "no momento, não", embora tenha dito que a Casa Branca estava tentando contatá-los por meio de um pastor e também de forma direta a eles.

"O presidente quer visitar americanos machucados", explicou a porta-voz da Casa Branca ao discutir a agenda do presidente.

Blake, de 29 anos, foi baleado e gravemente ferido no último 23 de agosto, na frente dos seus filhos. Seu advogado disse que Blake provavelmente ficará paralítico da cintura para baixo.

Depois do incidente, ocorreram uma série de protestos, motins e houve a chegada de guardas brancos armados, culminando em um incidente onde um entusiasta da milícia, de 17 anos, supostamente atirou em duas pessoas durante os protestos de terça-feira.

Trump falou pouco sobre o tiroteio publicamente, dizendo aos repórteres na noite de sexta-feira: "Não gostei do que vi, certamente, e acho que a maioria das pessoas concordaria com isso".

O presidente tem se posicionado mais no que se refere a ser o líder da "lei e ordem" a disputar as eleições de novembro contra o democrata Joe Biden.

Trump atacou repetidamente os líderes democratas de cidades americanas - incluindo Portland, onde um homem foi morto a tiros no sábado enquanto apoiadores de Trump entraram em confronto com grupos de esquerda na cidade - dizendo que eles não conseguiram manter a violência sob controle.