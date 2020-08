Macron pede formação de governo no Líbano

O presidente francês Emmanuel Macron pediu nesta segunda-feira o estabelecimento de um governo no Líbano o mais rápido possível, após a nomeação de um novo primeiro-ministro, ao chegar em Beirute em sua segunda visita em menos de um mês àquele país.

"Tenho visto que nas últimas horas começou um processo que permitiu o surgimento de uma figura como primeiro-ministro", disse Macron, acrescentando que espera que um governo seja formado "o mais rápido possível para implementar as reformas".

Macron visitou o Líbano pela segunda vez desde a trágica explosão de 4 de agosto para tentar ajudar a resolver a profunda crise política naquele país.

Desta vez ele participará do centenário do nascimento deste país do Oriente Médio em suas atuais fronteiras.

Acompanhado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros Jean-Yves Le Drian e pelo Ministro da Saúde, Olivier Véran, Macron foi recebido na pista pelo Chefe de Estado libanês, Michel Aoun.

Os legisladores libaneses apontaram na segunda-feira um novo primeiro ministro, Mustapha Adib, que prometeu reformas e um acordo com o FMI.

Durante sua visita de 6 de agosto, o presidente francês defendeu um novo "pacto político" e reformas urgentes.