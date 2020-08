Líder separatista catalão Puigdemont rompe com seu antigo partido

O líder separatista catalão Carles Puigdemont, presidente desta região espanhola durante a tentativa de secessão de 2017, anunciou nesta segunda-feira (31) a ruptura com seu antigo partido PDeCAT, com quem mantinha discrepâncias estratégicas há anos.

Em um tuíte, o líder separatista, que fugiu para a Bélgica após a independência frustrada, explicou que comunicou à direção do Partido Democrata Europeu Catalão (PDeCAT) "sua decisão de retirar-se do partido". Outras autoridades de peso do partido seguiram seu exemplo.

A ruptura ocorre após inúmeras tensões entre Puigdemont e parte da direção deste partido, que suspeitava da estratégia do ex-presidente de instigar o confronto permanente com as autoridades espanholas e de se inclinar para postulados de esquerda distantes de sua tradicional ideologia de centro-direita.

Criado em 2016, o PDeCAT é o partido herdeiro da Convergência Democrática da Catalunha (CDC), partido hegemônico do nacionalismo catalão por décadas ao qual Puigdemont havia se afiliado no início de 1980.

Considerado um verso livre dentro do partido, Puigdemont começou a se afastar dele após a fracassada secessão, com o lançamento em 2018 de um novo partido chamado La Crida, com o qual tentou sem sucesso reunir as diferentes sensibilidades do separatismo.