Menina sobrevive depois de ser levada por pipa em Taiwan

Uma menina de três anos sobreviveu no fim de semana em Taiwan depois de ser erguida por mais de 30 segundos por uma pipa, um incidente registrado por diversos vídeos que viralizaram nas redes sociais.

O acidente aconteceu na cidade de Hsinchu. Os vídeos mostram várias pessoas preparando as pipas para um festival, quando de repente a multidão começa a gritar ao perceber que uma mina ficou presa a uma das peças e foi erguida no ar.

Durante 31 segundos, a menina fica suspensa e é sacudida pelos fortes ventos, até que os participantes do festival conseguem aproveitar um momento em que o vento cede e seguram a criança.

A menina sofreu ferimentos leves no rosto, além do grande susto. As imagens foram assistidas por mais de 1,6 milhão de pessoas nas redes sociais.