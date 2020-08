Mundo se aproxima de 25 milhões de infectados pelo coronavírus

A compilação de casos de covid-19 em todo o mundo feita pela universidade americana Johns Hopkins se aproxima neste domingo, 29, da marca de 25 milhões de infectados. Às 9h30, a plataforma da universidade contabilizava 24,77 milhões de casos confirmados de covid-19, com os Estados Unidos ainda na liderança global de pessoas contaminadas desde o início da pandemia, perto de chegar a seis milhões de contaminações (a Johns Hopkins contabiliza 5,91 milhões de infecções).



Na sequência aparece o Brasil, com 3,8 milhões de casos, seguido da Índia, que agora registra 3,46 milhões de pessoas contaminadas. Depois, aparece a Rússia, que confirmou 982 mil casos de covid-19 até o momento.



A Índia foi o país que mais registrou novos casos da doença causada pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com a Johns Hopkins: foram mais 76,4 mil casos, 30 mil a mais do que nos Estados Unidos, segundo país em novos casos. O Brasil aparece em terceiro nessa contagem, com 43,4 mil novos casos.



Globalmente, o total de mortos chegou a 837,8 mil, com a maior parte dos óbitos tendo ocorrido nos Estados Unidos (181.779), Brasil (119.504), México (63.146), Índia (62.550) e Reino Unido (41.573).