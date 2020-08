Comunicado do Business Wire :TARGIT Collaborative Group

O TARGIT Collaborative Group (TCG) tem a satisfação de anunciar a publicação dos resultados de longo prazo do ensaio de radioterapia intraoperatória direcionada (ensaio TARGIT-A), que compara a radioterapia intraoperatória direcionada parcial de mama fracionada (TARGIT-IORT) com a radioterapia pós-operatória completa de mama de três a seis semanas, demonstrando resultados de longo prazo equivalentes entre os dois tratamentos. As conclusões do ensaio foram publicadas em 19 de agosto de 2020 no British Medical Journal (www.bmj.com/content/370/bmj.m2836).

O ensaio TARGIT-A foi um estudo realizado com 2.298 pacientes em múltiplos centros, internacional, randomizado e controlado que avaliou o uso do método TARGIT-IORT com o sistema Intrabeam (Carl Zeiss Meditec, Inc.) como método de aplicação de radioterapia intraoperatória (intraoperative radiotherapy, IORT). A TARGIT-IORT costuma ser administrada em menos de 30 minutos durante a lumpectomia e é o único método de aplicação de IORT amplamente utilizado nos Estados Unidos cuja eficácia foi comprovada em ensaios randomizados controlados.

O Dr. Valery Uhl, oncologista de radiação e presidente do TCG, declarou: "Temos uma evidência de longo prazo que o método TARGIT-IORT é não apenas um tratamento efetivo, mas muitas vezes superior para o câncer de mama em estágio inicial. Os hospitais que realizam cirurgia dessa doença devem oferecer essa forma de tratamento por radiação a seus pacientes. Além de um duradouro controle localizado e os resultados de sobrevivência ao câncer serem semelhantes à radioterapia da mama completa, a mortalidade por outras causas foi inferior no braço IORT. O método TARGIT-IORT deve ser visto como a nova referência no tratamento do câncer de mama em estágio inicial a partir desse amplo estudo multi-institucional, prospectivo, controlado e randomizado".

O ensaio TARGIT-A é em grande parte responsável pela adoção generalizada da IORT como opção de tratamento para o estágio inicial do câncer de mama nos Estados Unidos. A IORT agora é coberta pelo Medicare e a maioria dos planos de saúde. De acordo com o Dr. Dennis Holmes, cirurgião de mama, fundador do TCG e coautor do ensaio TARGIT-A, "além de ser eficaz, diferentes publicações demonstraram que o método TARGIT-IORT está relacionado com a diminuição de efeitos colaterais, melhor qualidade de vida e redução dos custos de assistência à saúde quando comparado com a radioterapia de mama completa.

O Dr. Barry Rosen, cirurgião de mama e secretário/tesoureiro do TCG, comentou: "O método TARGIT-IORT é uma alternativa prática, segura e econômica à radioterapia de mama completa (whole breast radiotherapy, WBRT) que quase não apresenta efeitos colaterais e tem melhores resultados cosméticos em virtude de sua terapia direcionada. Acredito que ele define um novo padrão para a oncologia de precisão centrada no paciente, que deve ser oferecida a todas as pacientes com câncer de mama que atendam aos requisitos de elegibilidade. Além disso, as taxas de mortalidade não relacionadas ao câncer associadas à IORT justificam novos estudos".

O TARGIT Collaborative Group (TCG) é uma organização norte-americana de âmbito doméstico de oncologistas de radiação, cirurgiões oncológicos, médicos e outros especialistas em radioterapia intraoperatória que trabalham em colaboração para aperfeiçoar o tratamento dos pacientes de câncer através de formação, defesa do paciente, aconselhamento e pesquisa colaborativa.

Jeff Milde, Diretor Executivo E-mail: jmilde@targitcollaborative.org

