Apple bloqueia acesso do Fortnite a ferramenta de desenvolvimento de jogos

A Apple anunciou nesta sexta-feira (28) sua decisão de bloquear o acesso do criador do Fortnite às ferramentas necessárias para atualizar seus jogos nos dispositivos móveis da gigante de tecnologia dos Estados Unidos.

A suspensão da Epic Games do programa de desenvolvedores do sistema operacional iOS ocorre dias depois que um tribunal dos EUA rejeitou o pedido do editor de jogos para devolver seu produto Fortnite à App Store da Apple.

A editora "parece ter se colocado nesta situação difícil", disse a juíza Yvonne González Rogers, porque a Epic violou os termos do contrato com a Apple.

"A corte recomendou que a Epic cumpra com as pautas da App Store enquanto seu caso avança", anunciou a Apple.

"A Epic se negou. No lugar, enviam reiteradamente atualizações do Fortnite que estão projetadas para violar as pautas da App Store", acrescentou a empresa californiana.

A exclusão do Fortnite da loja on-line é uma resposta a uma atualização na qual a Epic instalou um sistema para evitar o pagamento de comissões à Apple, que o estúdio qualificou como um "imposto tirânico".

A Epic realizou manobra idêntica na versão para sistemas Android, que também foi penalizada pelo Google, que retirou o jogo de sua Play Store.

"Estamos desapontados por termos que encerrar a conta da Epic Games na App Store. Trabalhamos com sua equipe por vários anos em lançamentos e publicações", disse a Apple à AFP.

A decisão contra a Epic Games ocorre em meio a uma batalha sobre se o rígido controle que a Apple exerce sobre a App Store, onde cobra cerca de 30% da receita dos produtos, é considerado um comportamento monopolista.

A Apple é frequentemente acusada de comportamento monopolista, pois é a única que define os termos da única plataforma utilizada para acessar os usuários dos produtos da marca.

A empresa americana se defende explicando que o percentual, que estaria dentro da média em relação a outras lojas, é usado para proteger os aplicativos e seus usuários de hackers e golpes.

A Epic Games, por sua vez, diz que intervém nesta disputa "por princípios", em nome da liberdade dos desenvolvedores e dos jogadores.

"A Apple quer que a Epic reverta o Fortnite para que use de forma exclusiva pagamentos da Apple", reagiu a Epic em resposta a uma pergunta da AFP. "Por uma questão de princípios, não participaremos desse esquema".

Os jogadores com versões anteriores do Fortnite podem continuar jogando em iPhones e iPads, mas devem recorrer ao sistema de pagamentos da Apple para fazer transações dentro do jogo.