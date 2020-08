Ex-policial é preso no Chile por cegar mulher nos protestos de 2019

Um ex-policial foi detido no Chile, nesta sexta-feira (28), por lançar a bomba de gás lacrimogêneo que deixou um mulher cega em um bairro na periferia de Santiago, em novembro de 2019, em meio aos protestos sociais no país.

O caso de Fabiola Campillai, junto com o do estudante Gustavo Gatica, são os mais graves dos 460 feridos oculares registrados durante a explosão social que tomou conta do Chile no ano passado, conforme registro do Instituto Nacional de Direitos Humanos (INDH).

A maioria dessas lesões foi causada por disparos de balas de borracha.

Campillai recebeu uma bomba de gás lacrimogêneo no rosto, quando esperava um ônibus para ir trabalhar. Ela se encontrava perto de um local, onde manifestantes protestavam contra o governo.

Além de ficar cega, Fabiola perdeu o paladar e o olfato,

O autor do disparo foi identificado como o ex-capitão dos Carabineiros Patricio Maturana, detido ontem à noite, informou a Polícia Civil (PDI, sigla em espanhol) nesta sexta.

Há uma semana, a Justiça chilena já havia colocado em prisão preventiva o ex-tenente-coronel das Forças Especiais dos Carabineiros Claudio Crespo, autor dos disparos que cegaram Gustavo Gatica, de 21 anos, na jornada de protestos de 8 de novembro, nos arredores da praça Itália, de Santiago.