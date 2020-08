Governo britânico quer o retorno dos trabalhadores aos escritórios

O governo britânico pretende lançar uma campanha publicitária para estimular as pessoas que continuam com o teletrabalho devido ao coronavírus para que retornem aos escritórios para estimular a economia dos centros urbanos, afirmou o ministro dos Transportes.

"Acredito que há limites ao teletrabalho", afirmou o ministro Grant Shapps ao canal Sky News.

Depois, em uma entrevista à BBC, ele destacou que as pessoas podem retornar aos escritórios "com segurança" graças às medidas adotadas pelas empresas para evitar o risco de transmissão da covid-19.

Depois de pedir em março que os britânicos trabalhassem de casa para frear a pandemia, o primeiro-ministro Boris Johnson estimulou as pessoas a retornar a seus locais de trabalho em julho e o Executivo se prepara para lançar uma campanha neste sentido na próxima semana, quando começa o ano letivo nas escolas.

As pessoas em 'home office' são mais "vulneráveis" às demissões, afirmou uma fonte do governo, que pediu anonimato, ao jornal conservador Daily Telegraph.

O teletrabalho continua muito forte no Reino Unido, o paós mais afetado da Europa pelo coronavírus, com mais de 41.000 mortes confirmadas.

Apenas 34% dos executivos no Reino Unido, 31% em Londres, retornaram aos escritórios, de acordo com um estudo do banco americano Morgan Stanley publicado no início de gosto.

A nova prática está prejudicando os negócios localizados nos distritos de prédios comerciais dos centros urbanos.

A rede de fast food Pret A Manger, com forte presença em Londres, anunciou na quinta-feira a demissão de 2.800 pessoas.

As vendas da rede caíram 60% na comparação com o mesmo período no ano passado, indicou a empresa, que tem 13.000 funcionários em 550 lojas em todo o mundo, incluindo 8.000 no Reino Unido.

"Alguns centros urbanos parecem cidades fantasma", afirmou Carolyn Fairbairn, diretora geral da principal federação de indústrias do país, a CBI. "Isto tem um custo elevado para os negócios locais, os empregos e as comunidades", afirmou ao Daily Mail.