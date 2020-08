Comunicado do Business Wire :Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

A Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation ("Toshiba") lançou três fotorrelés: "TLP3407SRA," "TLP3475SRHA" e "TLP3412SRHA," que são os menores fotorrelés[1] induzidos por voltagem do setor, com uma classificação de temperatura de operação estendida de 125 °C.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200827005648/pt/

Toshiba: new photorelay TLP3407SRA in S-VSON4T package with industry's smallest mounting area. (Photo: Business Wire)

Aumentar a classificação de temperatura operacional máxima de 110 °C para 125 °C permite que os fotorrelés sejam montados em áreas de alta temperatura e torna mais fácil garantir as margens de projeto de temperatura exigidas para o equipamento. O pacote S-VSON4T tem a menor área de montagem do setor[1], com 2,9 mm². Isso contribuirá para reduzir o tamanho do PCB ou para aumentar o número de fotorrelés em um leiaute existente em aplicações como testadores de semicondutores, cartões de sonda e outros dispositivos.

Aplicações

-- Testadores de semicondutores (memória, SoC e LSI, etc.)

-- Cartões de sonda

-- Equipamento integrado

-- Instrumentos de medição (osciloscópio, registrador de dados, etc.)

Características

-- S-VSON4T, o primeiro pacote do setor[1] com uma área de montagem mínima e temperatura operacional máxima de 125 ° C: Área de montagem 2,9mm2 (geralmente)

-- Unidade de baixo consumo de energia de entrada: 3,3 mW[2] (máx.) @VIN=3,3 V (TLP3407SRA)

Especificações principais

-0- *T (à Ta=25?) Número da peça TLP3407SRATLP3475SRHATLP3412SRHA Pacote Nome S-VSON4T Tamanho típ. (mm) 2,0×1,45 Altura típ. (mm) 1,3 Condições de operação recomendadas Tensão direta de entrada aplicada VINtíp. (V) 3,3 3,3 3,3 Resistência integrada típica (?) 4000 600 600 Classificação máxima absoluta Tensão do terminal de saída no estado DESATIVADO VOFF (V) 60 60 60 Corrente no estado ATIVADO ION (A) 1 0,4 0,4 Corrente no estado ATIVADO (pulsado) IONP (A) 3 1,2 1,2 Temperatura operativa Topr (?) -40 a 125 Características elétricas acopladas Corrente de LED limitada ILIM(LED) máx. (mA) (à VIN) 1 (a 3,3V) - - Corrente de gatilho LED IFT máx. (mA) 0,2 2 2 Tensão operacional VFON máx. (V) 3 3 3 Resistência em estado ATIVADO RON máx. (?) 0,3 1,5 1,5 Características elétricas Capacitância de saída COFF típ. (pF) 80 12 20 (máx.) Corrente em estado DESATIVADO IOFF máx. (nA) (à VOFF) 1 (a 50V) 1 (a 50V) 1 (a 50V) Características elétricas Tempo de acionamento tON máx. (ms) 20 0,5 0,5 Tempo de desativação tOFF máx. (ms) 1 0,2 0,2 Características de isolamento Tensão de isolamento BVS mín. (Vrms) 500 500 500 Verificação e disponibilidade de amostra Comprar on-lineComprar on-lineComprar on-line*T

Notas: [1] Para fotorrelés nos quais a classificação temperatura máxima de operação é 125°C, de acordo com uma pesquisa da Toshiba (de 25 de agosto de 2020). [2] Tensão direta de entrada aplicada × corrente LED limitada máxima = 3,3 V × 1 mA

Siga o link abaixo para saber mais sobre os novos fotoacopladores. TLP3407SRA https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=TLP3407SRA

TLP3475SRHA https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=TLP3475SRHA

TLP3412SRHA https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=TLP3412SRHA

Siga o link abaixo para saber mais sobre a linha de fotorrelés da Toshiba. https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/product/optoelectronics/photorelay-mosfet-output.html

Para verificar a disponibilidade dos novos produtos em distribuidores on-line, visite: TLP3407SRA https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TLP3407SRA.html TLP3475SRHA https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TLP3475SRHA.html TLP3412SRHA https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TLP3412SRHA.html

Informações ao cliente:Departamento de marketing e vendas de dispositivos optoeletrônicos Tel.: +81-3-3457-3431 http://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/contact.html

*Os nomes de empresas, nomes de produtos e nomes de serviços aqui mencionados podem ser marcas registradas das respectivas empresas. *As informações contidas neste documento, inclusive preços e especificações do produto, conteúdo de serviços e informações para contato são atuais na data do anúncio, mas estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Sobre a Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

A Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation (TDSC) combina o vigor de uma nova empresa com a sabedoria da experiência. Desde que passou a ser uma empresa independente, em julho de 2017, a empresa conquistou o seu lugar entre as principais empresas de dispositivos gerais e oferece aos seus clientes e parceiros comerciais soluções extraordinárias em semicondutores discretos, HDD e LSIs de sistemas.

Seus 24.000 funcionários ao redor do mundo compartilham a determinação de maximizar o valor dos seus produtos, e enfatizam uma estreita colaboração com os clientes para promover a criação conjunta de valor e novos mercados. A empresa espera aumentar o faturamento anual que hoje supera 750 bilhões de ienes (US$ 6,8 bilhões) e contribuir para um melhor futuro para as pessoas em todo o mundo. Saiba mais sobre a Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation em https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/company.html

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200827005648/pt/

Contato com a mídia: Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation Departamento de Marketing Digital Chiaki Nagasawa Tel.: +81-3-3457-4963 semicon-NR-mailbox@ml.toshiba.co.jp

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.