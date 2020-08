Pompeo acusa navios da China de pesca ilegal perto das Ilhas Galápagos

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, acusou nesta quinta-feira, 27, pelo Twitter embarcações da China de realizar pesca ilegal na região das Ilhas Galápagos, no Equador. Segundo ele, há "relatos" de mais de 300 embarcações chinesas na região, as quais desligariam sistemas de rastreamento, mudariam seus nomes e deixariam detritos pelo caminho.



Pompeo pediu ao Partido Comunista da China que "seja transparente e conduza sua própria política de tolerância zero sobre a pesca ilegal".



Segundo a autoridade americana, a China precisa parar com "práticas pesqueiras insustentáveis, que quebram regras" e produzem "degradação ambiental dos oceanos".



Ele disse apoiar o Equador no caso e pediu que Pequim interrompa essas atividades ilegais.