Asteroide em rota de colisão com a Terra, mas não é o fim do mundo; entenda

Na linha branca, a trajetória do asteroide 2018 VP1; em azul, a da Terra: possível encontro em 2 de novembro (foto: Nasa/Divulgação) )

Missão da Nasa

Sim, umestá em rota de colisão com a, com alguma chance de se chocar com o planeta em 2 de novembro. Mas esse fato está longe de representar o fim do mundo. Isso porque a rocha espacial, que é acompanhada pela Nasa, agência espacial norte-americana, desde 2018, é muito pequena para causar algum estrago.Como o nome indica, o 2018 VP1 foi descoberto em 2018 e, desde então, não sai do radar do time daresponsável por monitorar os chamados NEAs (near to Earth asteroids, ou asteroides próximos da Terra, em tradução livre).Pelos cálculos da agência, a rota dessa rocha espacial e a da Terra se cruzam em 2 de novembro, com probabilidade pequena de um choque.Porém, como o 2018 VP1 tem apenas 2m de comprimento, se isso de fato acontecer, ele deve se desintegrar na, não restando nenhum pedacinho para chegar ao solo.Devido à ampla divulgação do evento na internet, o que levou algumas pessoas ao pânico, a Nasa emitiu, no dia 23, um comunicado que busca acalmar a população mundial."O asteroide 2018 VP1 é muito pequeno, aproximadamente 6,5 pés (2m), e não representa risco para a Terra! Ele, atualmente, tem uma chance de 0,41% de entrar em nossa atmosfera, mas se o fizer, vai se desintegrar devido ao seu tamanho extremamente pequeno", disse a Nasa pelo Twitter.Identificar e monitorar os NEAs é uma atribuição da Nasa imposta pelo Congresso americano. O objetivo do programa é descobrir com antecedência se alguma dessas rochas está em uma trajetória de colisão com o Planeta Azul e evitarcomo a que levou à extinção dos dinossauros.O foco da agência são os asteroides com mais de 140m de diâmetro, que impõem uma ameaça maior à humanidade.Rochas pequenas, porém, podem causar estragos. Um caso muito conhecido de acidentes desse tipo é o do meteoro que explodiu sobre a cidade russa de. A rocha tinha 18m e deixou, com a explosão na atmosfera, quase 1 mil pessoas feridas.Em 2019,brasileiros identificaram um asteroide com potencial para destruir uma cidade com apenas 24 horas de antecedência de sua aproximação máxima da Terra.E na semana passada, um NEA bateu o recorde de aproximação, quando passou raspando no planeta.