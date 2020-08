Trump comemora pouso de cápsula da SpaceX após missão bem-sucedida da Nasa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou o retorno da cápsula da SpaceX que levou dois astronautas norte-americanos à Estação Espacial Internacional no fim de maio. "É ótimo ter astronautas da Nasa retornando à Terra após uma missão bem-sucedida de dois meses. Obrigado a todos!", publicou Trump em sua conta do Twitter.



A missão foi realizada pela Nasa e pela SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk. O pouso ocorreu na tarde deste domingo, às 15h49 (horário de Brasília), no Golfo do México, na costa de Pensacola, Flórida.