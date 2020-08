Surfista enfrenta tubarão para livrar mulher de ataque na Austrália

Um surfista enfrentou um tubarão para que ele soltasse a sua mulher em uma praia na Austrália, no sábado, 15. Chantelle Doyle, de 35 anos, estava surfando com seu marido ao norte de Sydney, numa praia em Port Macquarie, quando foi mordida algumas vezes na perna em um ataque de um tubarão-branco de quase 2,5 metros de comprimento.



O marido da vítima, Mark Rapley, disse ao jornal Sunday Telegraph que saltou na água e deu vários socos na cabeça do animal até que ele soltasse a perna dela.



"Este cara remou e saltou de sua prancha sobre o tubarão e bateu nele para libertá-la - e então ajudou-o a voltar para a praia", disse ao Sydney Morning Herald Steven Pearce, outro surfista que estava no local na hora do incidente. "Foi um feito incrível. Realmente heroico."



"Eu fiz o que qualquer um teria feito", Rapley disse mais tarde ao Sunday Telegraph. "O tubarão agarrou sua perna, meu instinto foi pular na água."



Depois de lutar contra o tubarão, Mark Rapley e outros surfistas a ajudaram a ir até a orla da praia onde foi tratada no local e, em seguida, transportada de avião para um hospital regional.



Ela passou por uma cirurgia na panturrilha direita e na parte de trás da coxa. Posteriormente, foi transferida para um outro hospital, onde segue internada e seu estado de saúde era considerado estável.



Enquanto os paramédicos tentavam ajudar a mulher, o tubarão pôde ser visto pulando na água com a prancha de surfe na boca, disse uma testemunha. O ataque foi o terceiro na área em apenas dois meses. Várias praias da região foram imediatamente fechadas e permanecerão fechadas por pelo menos 24 horas.



