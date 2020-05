Surfista bate em tubarão e sobrevive a ataque na Austrália

(foto: Reprodução da internet)

Umcom apenas ferimentos leves nas pernas após dar dois socos no animal, informou a imprensa local. Dylan Nacass, de 23 anos, estava surfando na sexta-feira (08/05) em Bells Beach, perto de Melbourne, quando um o atacou, segundo o canal Nine News.

"Quero voltar a surfar em breve" Dylan Nacass, surfista atacado na Austrália



Imagens de vídeo mostram um tubarão nadando atrás de dois homens enquanto eles remam desesperadamente para fugir. Nacass informou que. "Eu soquei uma vez, e ele continuou mordendo a minha perna. Dei um segundo soco e consegui me soltar", afirmou o francês.Matt Sedunary, um morador local, correu em socorro de Nacass depois de perceber que estava em perigo. "Ele começou a gritar - eu sinceramente pensei que ele estava brincando com os amigos", disse ao canal Nine, acrescentando que "não o abandonaria". "A maioria das pessoas faria a mesma coisa", acrescentou Sedunary.As imagens do incidente foram registradas pelo australiano Graham Blade, que estava filmando de um mirante próximo no mundialmente famoso local de surf. "Na verdade, vi aparecer atrás dele e sabia que era real", Blade disse ao Nine. Nacass levou apenas alguns pontos na perna direita.

Alta taxa de ataques

A Austrália tem uma das maiores incidências mundiais de ataques de tubarões, mas as mortes são raras. No ano passado, foram 27 ataques, mas sem mortes, segundo dados do zoológico de Taronga, em Sydney.

Apesar do incidente, Nacass disse que estava ansioso para voltar à água depois de se recuperar dos ferimentos. "Eu realmente quero voltar a surfar em breve", declarou.