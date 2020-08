Saiba os números da pandemia nos últimos sete dias no mundo

Brasil, Índia e Estados Unidos são os países que registraram o maior número de casos nos últimos sete dias, segundo um cálculo realizado pela AFP nesta sexta-feira (14). Esses países têm uma média de casos diários de 61.700, 52.500 e 44.600, respectivamente.

A tendência está melhorando para os Estados Unidos (-6% em comparação aos sete dias anteriores), mas piorou no Brasil(+3%) e principalmente na Índia (+13%).

Em seguida, há quatro países latino-americanos: Colômbia (10.900), Peru (7.500), Argentina (6.800) e México (6.200).

O número de casos diagnosticados reflete apenas uma parte do número real de infecções e as comparações entre países devem ser feitas com cautela, já que as políticas de testagem diferem de um país para outro.

- Principais acelerações -

A França, onde o uso de máscara ganha cada vez mais espaço, inclusive em espaços abertos, é o país onde a contaminação mais acelera (+51%, 1.900 novos casos por dia), já que registrou mais de 1.000 casos diários durante a semana passada. É seguida pela Venezuela (+31%, 1.000), Marrocos (+30%, 1.200), Equador (+27%, 1.100), Iraque (+22%, 3.400), Ucrânia (+16%, 1.300), Israel (+15%, 1.500), Bangladesh (+14%, 2.400) e Turquia (+14%, 1.200).

- As quedas mais fortes -

As quedas mais fortes se observam na África do Sul (-38%, 5.000 novos casos diários), Cazaquistão (-34%, 800), República Dominicana (-23%, 900), Irã (-13%, 2.300) e Bolívia (-10%, 1.400).

- Por região do mundo -

Por região, a tendência se acelera na Europa (+ 12% em relação à semana anterior), Ásia (+ 10%), Oriente Médio (+ 10%) e América Latina (+ 4%); e a desaceleração ocorre na Oceania (-28%), África (-22%) e Estados Unidos/Canadá (-6%). Em nível mundial, a pandemia está se expandindo levemente (+ 3%).

- Mortes -

Estados Unidos é o país que registrou mais mortes na última semana (1.010 por dia), seguido pelo Brasil (1.000), Índia (900), México (680) e Colômbia (320). Peru tem uma média de 746 mortes por dia, mas uma grande parte delas não pode ser atribuída à semana passada, já que os números foram revisados drasticamente na quinta-feira.

- Balanço global -

A pandemia matou pelo menos 754.649 pessoas em todo o mundo desde o final de dezembro, com quase 21 milhões de casos confirmados.

Estados Unidos continua sendo o país mais afetado com pelo menos 167.253 mortos. Em segundo lugar vem o Brasil (105.463 mortos), seguido pelo México (55.293), Índia (48.040) e Reino Unido (41.317, saldo revisado para baixo deivdo à mudança de metodologia na Inglaterra).