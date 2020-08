Em tom de campanha, Trump diz que Kamala é 'adversária que todo mundo sonha'

Escalando a tensão da corrida à Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 12, em seu Twitter que a candidata a vice-presidente pelo Partido Democrata, Kamala Harris, é "a adversária que todo mundo sonha". "Kamala Harris começou forte nas primárias democratas e terminou fraca, fugindo da corrida com apoio quase zero", também postou o republicano na rede social.



Anunciada na terça-feira como companheira de chapa de Joe Biden, Kamala Harris foi pré-candidata à presidência dos Estados Unidos.



Na terça, Donald Trump postou um vídeo no Twitter dizendo que a adversária integra a "esquerda radical" no país" e defende "trilhões em novos impostos".