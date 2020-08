Ao menos 127 pessoas morreram nos últimos dias em confrontos entre soldados e jovens de uma comunidade do Sudão do Sul que não aceitaram participara em uma operação de desarmamento, informou nesta quarta-feira o porta-voz do exército, Lul Ruai Koang.

"Posso confirmar que até agora registramos 127 mortos. De acordo com nossas informações, 82 civis e 45 soldados do exército do Sudão do Sul morreram nos confrontos", disse.