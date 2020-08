Reunião extraordinária de ministros da UE sobre Belarus

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, anunciou uma reunião extraordinária dos ministros das Relações Exteriores da União Europeia (UE) dedicada à situação em Belarus, no Líbano e no Mediterrâneo oriental.

"Na reunião vamos falar sobre assuntos urgentes e abordaremos a situação no Mediterrâneo oriental, as eleições presidenciais em Belarus, assim como a evolução da situação no Líbano", anunciou no Twitter.

A reunião acontecerá por videoconferência.

A repressão às manifestações da oposição na Belarus, após a polémica reeleição do presidente Alexander Lukashenko, e a tensão entre a Grécia e a Turquia são questões "muito sérias" para a UE e esta reunião de emergência foi solicitada por vários países membros.