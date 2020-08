Petróleo baixa antes de relatório sobre reservas nos EUA

Os preços do petróleo fecharam um pouco mais baixos nesta terça-feira, antes do relatório semanal sobre as reservas de petróleo dos Estados Unidos.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro caiu 1,1%, para US$ 44,40.

Em Nova York, o barril de WTI para entrega em setembro caiu 0,8%, para 41,61 dólares.

"A tendência se inverteu durante o dia, pois o dólar subiu um pouco e terminamos o dia perto do equilíbrio", observou Matt Smith da ClipperData.

Um dólar mais alto torna mais caro comprar petróleo para investidores em outras moedas.

"Os participantes do mercado não estão seguindo uma tendência antes do lançamento do relatório da Agência de Informação de Energia dos EUA (EIA) nesta quarta-feira, que poderá mostrar um declínio nas reservas (comerciais) de petróleo bruto" no maior consumidor mundial, adicionou este especialista.

O EIA divulgou um relatório mensal na terça-feira no qual revisou para cima sua previsão para as medidas de Brent e WTI em 2020 e para baixo sua estimativa da produção total dos EUA neste ano, para 11,3 milhões de barris por dia.