Primeiro-ministro de Trinidad e Tobago prevê vitória em eleições

O primeiro-ministro de Trinidad e Tobago, Keith Rowley, previu a vitória de seu partida, o Movimento Nacional do Povo (PMN, centro), nas eleições gerais desta segunda-feira, marcadas pela grande participação de eleitores, apesar da pandemia da COVID-19.

Muitas pessoas ainda faziam filas diante dos colégios eleitorais após o horário de encerramento das eleições, mas foram informadas pelas autoridades que poderão votar.

Rowley pediu aos eleitores que respeitem as medidas para evitar a disseminação do coronavírus durante as comemorações previstas por sua vitória e a ficarem longe da sede do partido.

"Não queremos que uma boa campanha eleitoral seja arruinada por grandes concentrações que podem causar a propagação do vírus", disse após votação em Westmoorings, poucos quilômetros a oeste da capital, Porto de Espanha.

"Comemore em pequenos grupos na casa de um amigo, pois haverá motivos para comemorar, mas devemos ser responsáveis em todos os momentos", acrescentou.

Seu partido, o PMN, aparece na última pesquisa pré-eleitoral com uma vantagem de cinco pontos percentuais sobre o principal adversário, o Congresso Nacional Unido (UNC, centro esquerda) da ex-primeira-ministra Kamla Persad-Bissessar.

Depois de votar, Persad-Biessessar pediu aos habitantes que não se desanimem com as longas filas de espera e um processo de votação mais demorado devido às medidas de segurança.

"Me dizem que em alguns centros de votação a participação é muito alta, mas algumas pessoas vão embora devido às longas filas de espera. Só peço a todos que cumpram com seu dever cívico e votem", declarou a ex-mandatária.

- COVID-19 e corrupção -

Nesta ex-colônia britânica, os eleitores devem escolher os 41 integrantes do Parlamento e o líder do partido vencedor deverá formar um governo.

A pandemia de coronavírus e a corrupção foram os dois temas principais da campanha.

Entre os candidatos a deputado está Jack Warner, o ex-vice-presidente da FIFA denunciado pela justiça dos Estados Unidos por seu suposto envolvimento no famoso "Fifagate", que divulgou os enormes subornos pagos no mundo do futebol.

Warner é um dos 17 candidatos que se apresentaram às eleições representando partidos de menor estatura.

No total, são 146 candidatos (30% mulheres) de 19 partidos políticos na disputa por 41 assentos no Parlamento.

- Votação na pandemia -

Este arquipélago de 1,4 milhão de habitantes localizado na costa da Venezuela registra 136 casos ativos de COVID-19, 67 deles detectados nas últimas duas semanas.

Rowley elogiou a campanha de seu partido em circunstâncias difíceis devido às restrições provocadas pela pandemia.

"Cada eleição é importante, mas acredito que esta é particularmente importante, porque antecede um período difícil para o país", analisou o primeiro-ministro.

Em uma tentativa de conter a propagação do vírus, Rowley anunciou o fechamento de todas as escolas do ensino básico, depois que vários estudantes testaram positivo para o coronavírus.

Rowley prometeu não voltar a impor medidas de confinamento, mas alertou que restaurantes e bares poderão ser fechados para conter a propagação do vírus.

Muitos atribuem o surto ao tráfico de migrantes da vizinha Venezuela ou do continente sul-americano. No entanto, nenhum venezuelano deu positivo para a COVID-19 entre os novos casos.

O governo recebeu elogios internacionais pela maneira como gerenciou a crise sanitária, o que valeu ao primeiro-ministro um alto índice de popularidade.

Trinidad e Tobago tem uma grande diversidade étnica e a política se divide em grande parte entre as duas principais: os descendentes da África e os da Índia.

A maioria dos apoiadores do PNM são de ascendência africana, enquanto os da UNC de origem sul-asiática.