Pentágono espera reduzir suas tropas para menos de 5.000 no Afeganistão

Os Estados Unidos preveem uma retirada militar adicional do Afeganistão dependendo do andamento das negociações internas de paz no país asiático, reduzindo sua força a menos de 5.000 soldados, informou o Pentágono nesta segunda-feira (10).

"Nos próximos quatro meses, os Estados Unidos continuarão a reduzir seu efetivo militar no Afeganistão com base na situação no país", disse o Departamento de Defesa dos EUA em um comunicado.

"Nossa trajetória atual prevê que o número de tropas americanas no Afeganistão será inferior a 5.000 até o final de novembro", detalhou.

"Como sempre, essas retiradas continuam sujeitas a condições e serão implementadas após consulta ao Congresso e em coordenação direta com nossos aliados e parceiros da OTAN", explicou o Pentágono.

"A presença militar dos EUA no Afeganistão continua focada em capacidades, não em números", disse o órgão de defesa.

O Pentágono procurou assim esclarecer as declarações do ministro da Defesa dos EUA, Mark Esper, que parecia anunciar uma retirada no sábado.

"Estaremos com menos de 5.000 soldados antes do final de novembro", disse Esper, enfatizando que o Pentágono deve primeiro garantir que os Estados Unidos não sejam "ameaçados por terroristas do Afeganistão".

Os Estados Unidos têm atualmente 8.600 soldados destacados no Afeganistão, de acordo com um acordo bilateral assinado em 29 de fevereiro em Doha entre Washington e o Talibã.