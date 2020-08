Os preços do petróleo fecharam em alta nesta segunda-feira devido às expectativas de maior demanda.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro subiu 1,1%, a US$ 44,99.

Em Nova York o barril de WTI para o mês de setembro subiu 1,7%, a US$ 41,94.

O petróleo está "em melhor forma no início da semana, recuperando quase todas as perdas de sexta-feira", disse Eugen Weinberg, analista do Commerzbank.

O Brent e o WTI perderam 1,5% e 1,7%, respectivamente, na sexta-feira.