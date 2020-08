Ronaldinho Gaúcho poderá ser libertado no dia 24 de agosto

O ex-astro Ronaldinho Gaúcho poderá ser posto em liberdade no dia 24 de agosto, data marcada por um juiz paraguaio para comparecer e lhe aplicar a pena por uso de passaporte falso, informaram fontes judiciais à AFP nesta segunda-feira.

O juiz do caso, Gustavo Amarilla, também vai decidir nesse dia sobre a situação processual de seu irmão Roberto de Assis Moreira. Os irmãos estão há quatro meses em prisão domiciliar em um hotel quatro estrelas na capital Assunção e nos 30 dias anteriores (a partir de 6 de março) ficaram detidos na sede da Polícia de Operações Especiais, localizada a cerca de 15 quadras do centro de Assunção.

O magistrado deve decidir sobre as saídas processuais propostas pelo Ministério Público. Os irmãos poderão voltar ao Brasil se Amarilla aceitar o pedido do Ministério Público.

Quatro promotores assinaram uma proposta dirigida ao juiz para abreviar o julgamento por uso de documento falso (os irmãos usaram passaporte paraguaio para entrar no país).

Eles aconselharam que Ronaldinho pagasse uma multa de US$ 90.000 "para reparar danos sociais" e a obrigação de comparecer a cada três meses durante um ano perante um juiz em seu local de residência no Brasil.

O termo judicial é "suspensão condicional do processo", medida que não deixa antecedentes criminais.

Em vez disso, recomendaram que seu irmão Roberto - que sabia da irregularidade - pagasse uma multa de US$ 110 mil e a obrigação de comparecer a cada três meses durante um período de dois anos. Os promotores pediram dois anos de prisão para Roberto "com suspensão do julgamento".

A fiança depositada por ambos para a obtenção da prisão domiciliar, de 1,6 milhão de dólares, será devolvida a eles

Ronaldinho, campeão mundial com o Brasil na Copa da Coreia do Sul e Japão-2002, e seu irmão Roberto entraram no Paraguai no dia 4 de março deste ano para realizarem uma agenda relacionada à promoção e apoio a crianças em situação de pobreza.

O ex-ídolo do Barcelona, Paris Saint-Germain, Grêmio, Milan, entre outros, planejava também inaugurar o cassino de um empresário brasileiro e lançar um livro de memórias, programação que acabou sendo cancelada devido a sua prisão.