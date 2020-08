Autor do mangá Act-age é preso por assédio contra adolescente

O anime do mangá estava sendo produzido. Entretanto, com a prisão do autor, o futuro da produção é incerto (foto: Reprodução)

O autor dofoi preso por suspeita deneste sábado (08), no Japão. Matsuki, de 29 anos, teria sido filmado tentando ter contato físico impróprio com uma garota menor de idade (entre 12 e 15 anos).Apesar de não se ter dados concretos do crime, a prisão do escritor foi preventiva, segundo a, organização nacional de radiodifusão pública do Japão. Outra garota, na mesma faixa etária, também já tinha relatado abusos parecidos por parte do roteirista. A empresa do mangá Act-Age,, ainda não declarou ao caso.Lançado em 2018, Act-age é um mangá com 12 volumes da Shonen Jump. A empresa estava negociando um futuro anime com a história dos livros. Porém, com a prisão de Matsuki, o futuro da adaptação da obra pra animação é incerto.