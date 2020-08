Comunicado do Business Wire :The Western Union Company

A Western Union, uma líder em transferências e pagamentos transfronteiriços e em moedas diferentes, anunciou hoje que asi transferências de dinheiro em USD para o Líbano ficarão isentas de taxas, em virtude do país estar ainda a refazer-se da recente tragédia em plena crise económica e pandémica.

"Estamos solidários com o povo libanês enquanto enfrentam a tragédia mais recente no país, no seguimento da terrível explosão de 4 de agosto em Beirute. Os nossos pensamentos e orações vão para as famílias de todos os feridos e vítimas mortais," afirmou Jean Claude Farah, Presidente da Rede Global da Western Union.

Farah afirmou: "Sabemos que o povo libanês continuará forte à medida que se vai refazendo desta tragédia em plena crise económica e da COVID-19. Sabemos igualmente que existem milhões de famílias libanesas e familiares a trabalhar ou a viver nos quatro cantos do mundo, os quais enviam regularmente dinheiro para satisfazer várias necessidades."

"Queremos mostrar o nosso reconhecimento ao povo libanês pelo seu espírito de resiliência, especialmente durante estes tempos difíceis. A isenção de taxas nos pagamentos em dólares americanos é uma forma simbólica de facilitar os fluxos financeiros no Líbano," afirmou Farah.

A Western Union Foundation irá igualmente aumentar os seus atuais donativos à International Medical Corps (IMC) para fornecer ajuda humanitária à população de Beirute afetada por esta tragédia. A Fundação já fez donativos à IMC, em fevereiro, para o combate contra a COVID-19.

NOTAS DO EDITOR:

Para beneficiarem desta oferta, válida até 13 de agosto de 2020, os clientes poderão utilizar a rede global de canais da Western Union, incluindo o site WU.com em mais de 75 países, a aplicação Western Union nos países disponíveis e em agentes localizados em mais de 200 países e territóriosii.

Para mantermos os nossos clientes atualizados sobre os locais e horários de funcionamento dos nossos agentes, a Western Union atualiza o localizador de Agentes várias vezes por dia. Os clientes podem aceder ao localizador através da internet ou por telefone.

Para mais informações sobre como enviar dinheiro online, visite a Página de Perguntas Frequentes em WU.com.

Sobe a Western Union

A Western Union Company (NYSE: WU) é uma empresa líder em transferências e pagamentos transfronteiriços e em moedas diferentes. A nossa plataforma omnicanal faz a ligação entre o mundo físico e digital e permite que os clientes particulares e empresas enviem e recebam dinheiro, assim como poderem efetuar pagamentos com rapidez, simplicidade e com confiança. A 30 de Junho de 2020, a nossa rede era composta por mais de 550 000 agentes que ofereciam os serviços da marca em mais de 200 países e territórios, com a capacidade de enviar dinheiro para biliões de contas. Para além disso, o site westernunion.com, o canal que mais cresceu em 2019, é disponibilizado em mais de 75 países e territórios para efetuar envios de dinheiro para qualquer parte do mundo. Com o nosso alcance global, a Western Union movimenta fundos para boas causas, ligando familiares, amigos e empresas de forma a permitir a inclusão financeira e o apoio ao crescimento da economia. Para mais informações, visite o site www.westernunion.com.

____________ i A Western Union fatura igualmente com o mercado cambial. As comissões, taxas de câmbio e impostos poderão variar em função da marca, canal e localização com base em vários fatores. As comissões e as taxas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. ii Alguns dos países que oferecem serviços digitais e de retalho poderão não ser abrangidos por esta oferta ou, em alguns casos, esta última será aplicada no canal de retalho. Contacte a linha de apoio da Western Union para mais esclarecimentos, caso não consiga aceder à oferta.

