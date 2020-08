Havia cerca de 200 pessoas a bordo do avião (foto: Reprodução/ Redes Sociais) avião da Air India Express, com 191 passageiros a bordo, sofreu um acidente ao pousar, sob forte chuva, no aeroporto de Calicute, no Sul da Índia, nesta sexta-feira (7). A polícia local já confirmou 15 mortes e que outras 123 pessoas ficaram feridas, sendo 15 gravemente.



"Temos pelo menos 89 pessoas, muitas delas com ferimentos graves, internadas em diferentes hospitais de Kozhikode. As ambulâncias continuam chegando", disse Sujith Dias, outro policial.

"Fomos informados de que todos os que sobreviveram ao acidente também tem algum tipo de lesão."

Avião com cerca de 200 pessoas se parte ao pousar na Índia; há mortos e feridos pic.twitter.com/uWmSjJafAt %u2014 Estado de Minas (@em_com) August 7, 2020

O voo IX-1344 ia de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, rumo a Calicute, na Índia. O acidente aconteceu quando o piloto tentava pousar no Aeroporto Internacional de Calicute.





O acidente aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (7), pelo horário de Brasília, já noite na índia.

Um deputado do estado disse que pelo menos o piloto morreu no acidente, enquanto a imprensa local fala de dezenas de passageiros hospitalizados.





Chuva

O aeroporto fica no estado de Querela, na costa do país indiano. A região está enfrentando fortes chuvas nos últimos dias, tendo registros de deslizamentos de terra em alguns pontos do território.

"O voo estava vindo de Dubai. Tinha mais de 185 passageiros. As operações de resgate estão em andamento, mas a chuva dificulta a tarefa", disse à AFP uma autoridade dos serviços de emergência, falando sob condição de anonimato.

* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.