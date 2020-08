Rede de vacinação Gavi colabora com instituto indiano em vacina da COVID-19

O consórcio internacional Gavi, dedicado a campanhas de vacinação, anunciou nesta sexta-feira (7) que está colaborando com um instituto indiano para acelerar a fabricação de futuras vacinas da COVID-19 "seguras e eficazes" em 2021 para os países menos desenvolvidos.

"Uma nova colaboração histórica entre o Serum Institute of India (SII), o maior fabricante de vacinas em nível mundial, o Gavi e a Fundação Bill & Melinda Gates permitirá acelerar a fabricação e fornecimento de até 100 milhões de doses de vacinas da COVID-19 para os países de renda intermediária", disse a Gavi (sigla em inglês para Global Alliance for Vaccines and Immunisation).

Este acordo permitirá ao instituto SII aumentar sua capacidade de produção e fabricar em grande escala as vacinas do coronavírus, que serão vendidas por um preço máximo de US$ 3 a dose em cerca de 92 países, destacou o comunicado do consórcio.

A Gavi está presente em 73 países, e sua rede de operações envolve governos, associações, ONGs, agências de desenvolvimento, fundações e empresas.