Israel derruba drone procedente do Líbano

O Exército israelense anunciou, nesta sexta-feira (7), que derrubou um avião que cruzou sua fronteira com o Líbano à noite, região onde há uma forte presença militar após os recentes confrontos.

"Durante a noite, as Forças Armadas israelenses identificaram um drone que havia se infiltrado no espaço aéreo israelense na região do Monte Hermon, ao longo da Linha Azul", a fronteira entre Israel e o Líbano, disse o Exército israelense, que garantiu ter "abatido" o dispositivo voador não tripulado.

Localizado em uma altitude estratégica, o Monte Hermon fica no cruzamento de Israel, Líbano e Síria. Consultado pela AFP, um oficial militar israelense confirmou que o drone derrubado procedia do Líbano.

"As tropas se encontram investigando a área (...) nenhuma violação da soberania israelense será tolerada", acrescentou o Exército, sem especificar a natureza, o tamanho, ou o dono do aparelho.