COVID-19: duas escolas são fechadas na Alemanha logo após reabertura

Duas escolas no norte da Alemanha tiveram de fechar, depois que dois casos de contágio por COVID-19 foram detectados, após o início do ano letivo esta semana - anunciaram as autoridades locais nesta sexta-feira (7).

Centenas de crianças de uma escola primária da localidade de Graal-Müritz terão de retomar o ensino remoto, depois que um aluno testou positivo para o novo coronavírus, informaram as autoridades do distrito de Rostock.

Também em um instituto de Ludwigslust, foi detectado o caso de uma professora doente, que ainda não havia dado aulas. A instituição ficará fechada pelo menos até a próxima quarta-feira, disseram as autoridades locais em um comunicado.

Os 150.000 alunos da província Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental (norte) foram os primeiros a retornarem às salas de aula na Alemanha na segunda-feira, no início de um novo semestre ainda marcado pela pandemia.