Israel ataca posições do Hamas em Gaza após soltura de balões incendiários

O exército israelense atacou na noite desta quinta-feira (6) posições do Hamas na Faixa de Gaza depois do lançamento de balões incendiários do enclave palestino na direção do território israelense, segundo fontes de segurança.

"Caças e aviões militares atacaram infraestruturas usadas para atividades subterrâneas" do Hamas no norte da Faixa de Gaza, informou o exército israelense, que diz ter agido "em represália" do lançamento dos balões contra seu território.

Segundo fontes de segurança na Faixa de Gaza, os ataques, os segundos desta semana, visaram uma instalação das Brigadas al Qassam, braço armado do Hamas, o movimento islamita que controla a Faixa de Gaza.

Este território palestino empobrecido, com dois milhões de habitantes, está submetido a um bloqueio israelense há mais de uma década.

Segundo fontes de Gaza, os ataques israelenses causaram danos materiais, mas não há feridos.

Hamas e Israel travaram três guerras (2008, 2012, 2014). Apesar de uma trégua no ano passado, patrocinada pela ONU, o Egito e o Catar, as duas partes se enfrentam esporadicamente.