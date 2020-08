Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global continua sua expansão na África Ocidental por meio de um Acordo de Colaboração com a CFA Afrique, uma empresa tributária e jurídica em Ouagadougou, marcando a estreia da organização em Burkina Faso e demonstrando ainda mais a presença crescente da Andersen Global no continente africano.

Fundada em 2004 e liderada pelo diretor administrativo do escritório, Brahima Guire, a CFA Afrique cresceu para incluir cerca de 20 profissionais no total, assessorando uma infinidade de clientes, tanto regional quanto internacionalmente. O escritório oferece inúmeros serviços tributários e jurídicos, incluindo consultoria e assessoria tributária, conformidade tributária, preços de transferência, direito societário e comercial e estruturação tributária.

"Fornecer aos nossos clientes uma abordagem feita sob medida e as melhores soluções são nossas principais prioridades", disse Brahima. "A estratégia de expansão da Andersen Global e o foco em fornecer aos clientes serviços jurídicos e fiscais de qualidade fortalecem nossa vantagem competitiva e nos permitirão atender melhor nossa clientela transfronteiriça. Estamos ansiosos para fornecer soluções inovadoras e focadas no cliente em nível global com nossos colegas em todo o mundo."

Mark Vorsatz, presidente da Andersen Global e CEO da Andersen acrescentou: "A CFA Afrique é uma empresa construída sobre administração e transparência. Brahima e sua equipe já têm um relacionamento estabelecido e de trabalho próximo com nossa equipe na Costa do Marfim, a Mondon Conseil, que cria as bases para o sucesso, pois continuamos a avançar significativamente nossa presença na África este ano."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de seis mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 187 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

