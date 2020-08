Arábia Saudita: Saudi Aramco corta preço do petróleo para várias regiões

A estatal Saudi Aramco anunciou nesta quinta-feira, 6, o corte nos preços pelos quais venderá seu petróleo em vários mercados em setembro. Investidores e analistas já previam essa redução, após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) relaxarem cortes na produção do grupo a partir de agosto, o que gerou preocupações de que o excesso de oferta leve mais tempo para ser solucionado no mercado.



A companhia saudita cortou o preço para o petróleo que venderá na Ásia em setembro em US$ 0,30 por barril, após elevar por três meses o preço dele. No petróleo vendido para o Extremo Oriente, o corte também foi de ao menos US$ 0,30 por barril em um tipo de petróleo, com cortes maiores (de US$ 0,50 a US$ 0,60) para outras variedades. Para o noroeste da Europa e o Mediterrâneo, os cortes nos preços do petróleo cru leve foram de US$ 2,50 e US$ 2,10 o barril, respectivamente.



Fonte: Dow Jones Newswires.