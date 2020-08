McConnell: republicanos e democratas concordam que economia precisa de impulso

O líder do Partido Republicano no Senado dos EUA, Mitch McConnell, se recusou a especular sobre a possibilidade de o Congresso americano conseguir chegar a um acordo sobre um novo pacote fiscal nas próximas 24 horas, mas afirmou que republicanos e democratas desejam firmar um entendimento.



"Ambos os lados concordam que a economia precisa de um impulso", declarou McConnell nesta quinta-feira, 6, em entrevista à CNBC, referindo-se a novos estímulos fiscais destinados a ajudar os EUA a superar a crise do coronavírus.



McConnell disse também que ainda há discordância sobre o nível de ajuda necessário para pessoas em situação de desemprego e ressaltou que o chamado Programa de Proteção da Folha de Pagamento (PPP, pela sigla em inglês) precisa "desesperadamente" ser renovado.