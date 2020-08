Comissão Europeia estende barreiras para produtos chineses de aço modificados

A Comissão Europeia anunciou nesta quarta-feira, 5, a ampliação da lista de produtos chineses de aço resistente à corrosão sobre os quais vigoram barreiras antidumping. Em comunicado, o órgão executivo da União Europeia informou que o objetivo da decisão é evitar que produtores deixem de pagar as tarifas apenas alterando levemente a composição dos bens.



Segundo a nota, o volume de importações de itens chineses de aço resistentes à corrosão caiu a quase zero, depois que a UE adotou as medidas. Por outro lado, as entradas de outros produtos resistentes subiram para cerca de 1 milhão de toneladas por ano. "Uma investigação específica confirmou agora que as medidas antidumping eram a única razão para essa mudança", destaca.



Por isso, a Comissão decidiu estender as barreiras também para mercadorias de aço que tenham sido modificadas por meio da inserção de magnésio, silício, carbono, alumínio, nióbio, titânio ou vanádio.