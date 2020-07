Canceladas etapas da China e Japão do mundial de badminton por COVID-19

As etapas da China e do Japão, as principais do circuito mundial de badminton, e outras duas agendadas para a Ásia em setembro, foram canceladas devido à pandemia de coronavírus, anunciou nesta quarta-feira a federação internacional da modalidade esportiva.

O Aberto de Taipei (programado para 1º a 6 de setembro), da Coreia do Sul (de 8 a 13), da China (de 15 a 20) e do Japão (de 22 a 27) foram cancelados, segundo a federação.

"Estamos profundamente decepcionados por ter que cancelar torneios, mas consideramos que o bem-estar de cada um é mais importante", informou o secretário-geral da Federação Mundial de Badminton (BWF), Thomas Lund.

O Aberto da China é uma das três etapas do circuito a ter o status World Tour Super 1000, o mais alto, ao lado do Aberto da Inglaterra, realizado em março, e da Indonésia, inicialmente agendado para julho e adiado para novembro.

A competição no Japão é um dos cinco torneios da categoria inferior, o Super 750.