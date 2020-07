Madonna posta vídeo defendendo uso da cloroquina e conteúdo é bloqueado pelo Instagram

Madonna recebeu críticas e elogios após publicar o conteúdo (foto: Reprodução) Madonna criou polêmica na noite desta terça-feira (28) ao postar um vídeo em que uma médica americana de Houston, no Texas, incentiva o uso da hidroxicloroquina no tratamento de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Poucos minutos após a publicação, o Instagram censurou o conteúdo com a mensagem de “informação falsa”. A cantoracriou polêmica na noite desta terça-feira (28) ao postar um vídeo em que uma médica americana de Houston, no Texas, incentiva o uso da hidroxicloroquina no tratamento de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Poucos minutos após a publicação, o Instagram censurou o conteúdo com a mensagem de “informação falsa”.





“A verdade vai nos libertar! Mas algumas pessoas não querem ouvir a verdade. Especialmente as pessoas no poder que ganham dinheiro com essa longa busca por uma vacina que foi comprovada e está disponível há meses. Preferem deixar que o medo os controle e deixar que os ricos fiquem mais ricos e que os pobres e doentes fiquem mais doentes. Esta mulher é minha heroína. Obrigado Stella Immanuel”, escreveu Madonna.





LEIA MAIS 22:30 - 28/07/2020 EUA tem quase 1.600 óbitos por COVID-19 em um dia, a maior cifra desde maio

22:25 - 28/07/2020 Global Witness registra recorde de 212 homicídios de ambientalistas em 2019

22:06 - 28/07/2020 Astros da música exigem autorização para uso de composições em campanhas médica se tornou muito popular nesta semana, depois que Donald Trump Jr. declarou que o vídeo com um discurso de Stella Immanuel - feito em frente ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos, era "obrigatório", enquanto o próprio Donald Trump, retuitou o conteúdo. Os dois também foram censurados nesta terça-feira pelo Twitter, que suspendeu temporariamente a conta do filho e apagou o tuíte do pai - junto a vários outros com o mesmo tema. se tornou muito popular nesta semana, depois que Donald Trump Jr. declarou que o vídeo com um discurso de Stella Immanuel - feito em frente ao Supremo Tribunal dos, era "obrigatório", enquanto o próprio Donald, retuitou o conteúdo. Os dois também foram censurados nesta terça-feira pelo Twitter, que suspendeu temporariamente a conta do filho e apagou o tuíte do pai - junto a vários outros com o mesmo tema.





O site "Daily Beast" mostrou que Immanuel, pediatra e ministra religiosa, defende que questões médicas como endometriose, cistos, infertilidade e impotência são causadas por sexo com "maridos espirituais" e "esposas espirituais", um fenômeno que a médica descreve essencialmente como pessoas fazendo sexo em seus sonhos com demônios e bruxas.

A americana alega em seus sermões e vídeos no Youtube que o DNA alienígena é atualmente usado em tratamentos médicos. Diz que cientistas planejam instalar microchips em seres humanos e estão desenvolvendo uma "vacina" para impedir que as pessoas sejam religiosas.